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Убивство депутатки у Міннесоті: Поліція встановила підозрюваного

Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 19:05
Убивство депутатки у Міннесоті: Поліція встановила підозрюваного
Підозрюваний 57-річний Ванс Боелтер/Фото з відкритих джерел

Підозрюваним у вбивстві та спробі вбивства двох політиків-демократів в американському штаті Міннесота визнано 57-річного Ванса Боелтера.

Джерело: CNN з посиланням на двоє посадовців правоохоронних органів

Деталі: Як стало відомо, підозрюваний Ванс Боелтер працює в охоронній компанії Praetorian Guard Security як директор патрульної служби безпеки.

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Також відомо, що його підготовкою займалися фахівці збройних сил США.

Підозрюваний перебуває на свободі. Начальник поліції Бруклін-Парку Марк Брюлі заявив, що триває масштабна операція з його пошуку. Декількох осіб вже допитали, але арештів поки не було.

Під час обшуку автомобіля Боелтера правоохоронці знайшли "маніфест", у якому згадувалися десятки політиків.

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Підозрюваний 57-річний Ванс Боелтер

Фото: ФБР

За словами посадовців, у списку були близько 70 імен, зокрема лікарі, що проводять аборти, прихильники права на аборт та політики з Міннесоти та інших штатів.

Передісторія:

  • У суботу, 14 червня, було застрелено депутатку Палати представників штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка Марка. Губернатор штату Тім Волз назвав це "вбивством із політичних мотивів".
  • Того ж ранку було також поранено сенатора Міннесоти Джона Хоффмана та його дружину – їх поранив той самий злочинець. Обоє пройшли операцію і перебувають у стабільному стані.

США
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