Убивство депутатки у Міннесоті: Поліція встановила підозрюваного

Підозрюваним у вбивстві та спробі вбивства двох політиків-демократів в американському штаті Міннесота визнано 57-річного Ванса Боелтера.

Джерело: CNN з посиланням на двоє посадовців правоохоронних органів

Деталі: Як стало відомо, підозрюваний Ванс Боелтер працює в охоронній компанії Praetorian Guard Security як директор патрульної служби безпеки.

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Також відомо, що його підготовкою займалися фахівці збройних сил США.

Підозрюваний перебуває на свободі. Начальник поліції Бруклін-Парку Марк Брюлі заявив, що триває масштабна операція з його пошуку. Декількох осіб вже допитали, але арештів поки не було.

Під час обшуку автомобіля Боелтера правоохоронці знайшли "маніфест", у якому згадувалися десятки політиків.

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Підозрюваний 57-річний Ванс Боелтер Фото: ФБР

За словами посадовців, у списку були близько 70 імен, зокрема лікарі, що проводять аборти, прихильники права на аборт та політики з Міннесоти та інших штатів.

Передісторія: