Убивство депутатки у Міннесоті: Поліція встановила підозрюваного
Підозрюваним у вбивстві та спробі вбивства двох політиків-демократів в американському штаті Міннесота визнано 57-річного Ванса Боелтера.
Джерело: CNN з посиланням на двоє посадовців правоохоронних органів
Деталі: Як стало відомо, підозрюваний Ванс Боелтер працює в охоронній компанії Praetorian Guard Security як директор патрульної служби безпеки.
Також відомо, що його підготовкою займалися фахівці збройних сил США.
Підозрюваний перебуває на свободі. Начальник поліції Бруклін-Парку Марк Брюлі заявив, що триває масштабна операція з його пошуку. Декількох осіб вже допитали, але арештів поки не було.
Під час обшуку автомобіля Боелтера правоохоронці знайшли "маніфест", у якому згадувалися десятки політиків.
За словами посадовців, у списку були близько 70 імен, зокрема лікарі, що проводять аборти, прихильники права на аборт та політики з Міннесоти та інших штатів.
Передісторія:
- У суботу, 14 червня, було застрелено депутатку Палати представників штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка Марка. Губернатор штату Тім Волз назвав це "вбивством із політичних мотивів".
- Того ж ранку було також поранено сенатора Міннесоти Джона Хоффмана та його дружину – їх поранив той самий злочинець. Обоє пройшли операцію і перебувають у стабільному стані.