Убийство депутатки в Миннесоте: полиция установила подозреваемого
Подозреваемым в убийстве и покушении на убийство двух политиков-демократов в американском штате Миннесота признан 57-летний Ванс Боэлтер.
Источник: CNN со ссылкой на двух представителей правоохранительных органов.
Детали: Как стало известно, подозреваемый Ванс Боэлтер работает в охранной компании Praetorian Guard Security в должности директора патрульной службы безопасности.
Также сообщается, что его подготовкой занимались специалисты вооружённых сил США.
Подозреваемый находится на свободе. Начальник полиции Бруклин-Парка Марк Брюли сообщил, что проводится масштабная операция по его поиску. Несколько человек уже были допрошены, но задержаний пока не было.
Во время обыска автомобиля Боэлтера правоохранители обнаружили "манифест", в котором упоминались десятки политиков.
По словам должностных лиц, в списке было около 70 имён, включая врачей, делающих аборты, сторонников права на аборт, а также политиков из Миннесоты и других штатов.
Предыстория:
- В субботу, 14 июня, была застрелена депутат Палаты представителей штата Миннесота Мелисса Гортман и её муж Марк. Губернатор штата Тим Уолз назвал это "политически мотивированным убийством".
- В то же утро также были ранены сенатор Миннесоты Джон Хоффман и его супруга — их обстрелял тот же преступник. Оба перенесли операцию и находятся в стабильном состоянии.