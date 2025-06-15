Убийство депутатки в Миннесоте: полиция установила подозреваемого

Подозреваемым в убийстве и покушении на убийство двух политиков-демократов в американском штате Миннесота признан 57-летний Ванс Боэлтер.

Источник: CNN со ссылкой на двух представителей правоохранительных органов.

Детали: Как стало известно, подозреваемый Ванс Боэлтер работает в охранной компании Praetorian Guard Security в должности директора патрульной службы безопасности.

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Также сообщается, что его подготовкой занимались специалисты вооружённых сил США.

Подозреваемый находится на свободе. Начальник полиции Бруклин-Парка Марк Брюли сообщил, что проводится масштабная операция по его поиску. Несколько человек уже были допрошены, но задержаний пока не было.

Во время обыска автомобиля Боэлтера правоохранители обнаружили "манифест", в котором упоминались десятки политиков.

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Подозреваемый 57-летний Ванс Боэлтер Фото: ФБР

По словам должностных лиц, в списке было около 70 имён, включая врачей, делающих аборты, сторонников права на аборт, а также политиков из Миннесоты и других штатов.

Предыстория: