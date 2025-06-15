Reuters: Трамп відхилив ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Ізраїль заперечив це повідомлення.

Джерела: агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців, інтерв'ю Біньяміна Нетаньягу Fox News

Деталі: За словами одного з джерел в адміністрації Трампа, Сполучені Штати не готові розглядати атаку на політичне керівництво Ірану.

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Пряма мова американського посадовця: "Чи вбили іранці когось з американців? Ні. Поки цього не сталося, ми навіть не розглядаємо можливість атак на політичне керівництво".

Оновлено 19.59. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заперечив це повідомлення в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Пряма мова Нетаньягу: "Є так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було, і я не збираюся вдаватися в це. Але можу вам сказати, що, на мою думку, ми робимо те, що нам потрібно".

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