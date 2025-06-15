Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: Трамп відхилив ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану

Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 19:33
Reuters: Трамп відхилив ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану
Getty Images

Президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Ізраїль заперечив це повідомлення.

Джерела: агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців, інтерв'ю Біньяміна Нетаньягу Fox News

Деталі: За словами одного з джерел в адміністрації Трампа, Сполучені Штати не готові розглядати атаку на політичне керівництво Ірану. 

Реклама:

Пряма мова американського посадовця: "Чи вбили іранці когось з американців? Ні. Поки цього не сталося, ми навіть не розглядаємо можливість атак на політичне керівництво".

Оновлено 19.59. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заперечив це повідомлення в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Пряма мова Нетаньягу: "Є так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було, і я не збираюся вдаватися в це. Але можу вам сказати, що, на мою думку, ми робимо те, що нам потрібно".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Раніше видання The Wall Street Journal писало, що Ізраїль не відкидає можливість фізичного усунення верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї як одного з варіантів протидії ядерній загрозі з боку Тегерана.

ТрампСШАІранІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
відеоІзраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
Зеленський в Австрії підняв питання українських олігархів-втікачів та їхніх активів
"Процедура буде болючою": лікар розповів, як з тіла військового видалятимуть напис "Слава России"
ОновленоЗеленський розпочав візит до Австрії
ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7 – джерела
Усі новини...
Трамп
Трамп не проти, щоб злочинець Путін був посередником між Ізраїлем та Іраном
Трамп: Скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном, я багато роблю
Протести проти Трампа: організатори говорять про "мільйони учасників"
Останні новини
03:46
Ворожа атака БпЛА на Київщину: поранена жінка, є пошкодження
03:20
Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім
02:58
Під час ворожої атаки в Києві помер громадянин США – Кличко
02:26
оновленоЧерез ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА
02:12
Трамп заявив, що відкладає санкції проти РФ, бо чекає "мирну угоду"
01:32
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
00:44
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
00:34
Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"
00:18
Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині – DeepState
23:56
Данія розгорнула морські дрони для патрулювання Балтійського та Північного морів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: