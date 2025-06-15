Reuters: Трамп отклонил израильский план по убийству верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Израиль опроверг это сообщение.

Источники: агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, интервью Биньямина Нетаньяху Fox News

Детали: По словам одного из источников в администрации Трампа, Соединённые Штаты не готовы рассматривать возможность атаки на политическое руководство Ирана.

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Прямая речь американского чиновника: "Иранцы убили хоть одного американца? Нет. Пока этого не произошло, мы даже не рассматриваем возможность атак на политическое руководство".

Обновлено 19:59. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг это сообщение в интервью Брету Байеру с Fox News.

Прямая речь Нетаньяху: "Существует так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь в это вдаваться. Но могу вам сказать, что, по моему мнению, мы делаем то, что должны делать".

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