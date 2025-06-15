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Reuters: Трамп отклонил израильский план по убийству верховного лидера Ирана

Ольга КацимонВоскресенье, 15 июня 2025, 19:33
Reuters: Трамп отклонил израильский план по убийству верховного лидера Ирана
Getty Images

Президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Израиль опроверг это сообщение.

Источники: агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, интервью Биньямина Нетаньяху Fox News

Детали: По словам одного из источников в администрации Трампа, Соединённые Штаты не готовы рассматривать возможность атаки на политическое руководство Ирана.

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Прямая речь американского чиновника: "Иранцы убили хоть одного американца? Нет. Пока этого не произошло, мы даже не рассматриваем возможность атак на политическое руководство".

Обновлено 19:59. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг это сообщение в интервью Брету Байеру с Fox News.

Прямая речь Нетаньяху: "Существует так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь в это вдаваться. Но могу вам сказать, что, по моему мнению, мы делаем то, что должны делать".

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Предыстория:

  • Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Израиль не исключает возможности физического устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи как одного из вариантов противодействия ядерной угрозе со стороны Тегерана.

ТрампСШАИранИзраиль
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