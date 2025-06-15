Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
Неділя, 15 червня 2025, 02:12
Ізраїль не відкидає можливість фізичного усунення верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї як одного з варіантів протидії ядерній загрозі з боку Тегерана.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваного ізраїльського високопосадовця
Деталі: Чиновник заявив, що вбивство аятолли "не є табу" для Ізраїлю. За його словами, війна між Ізраїлем та Іраном "триватиме доти, доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми або ж Ізраїль остаточно не позбавить його можливості її відновити".
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"Ізраїль не виключає можливості усунення Алі Хаменеї, але це залежить від багатьох факторів", – повідомив політичний оглядач Channel 12 Аміт Сегал з посиланням на власне джерело в ізраїльському уряді.
Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
- Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.
- Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.
- Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
- Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.