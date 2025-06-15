Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ

Ізраїль не відкидає можливість фізичного усунення верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї як одного з варіантів протидії ядерній загрозі з боку Тегерана.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваного ізраїльського високопосадовця

Деталі: Чиновник заявив, що вбивство аятолли "не є табу" для Ізраїлю. За його словами, війна між Ізраїлем та Іраном "триватиме доти, доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми або ж Ізраїль остаточно не позбавить його можливості її відновити".

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"Ізраїль не виключає можливості усунення Алі Хаменеї, але це залежить від багатьох факторів", – повідомив політичний оглядач Channel 12 Аміт Сегал з посиланням на власне джерело в ізраїльському уряді.

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