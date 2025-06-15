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Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 02:12
Ізраїль не виключає сценарію, за якого ліквідує верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
Алі Хаменеї. Фото: Getty Images

Ізраїль не відкидає можливість фізичного усунення верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї як одного з варіантів протидії ядерній загрозі з боку Тегерана.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваного ізраїльського високопосадовця

Деталі: Чиновник заявив, що вбивство аятолли "не є табу" для Ізраїлю. За його словами, війна між Ізраїлем та Іраном "триватиме доти, доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми або ж Ізраїль остаточно не позбавить його можливості її відновити".

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"Ізраїль не виключає можливості усунення Алі Хаменеї, але це залежить від багатьох факторів", – повідомив політичний оглядач Channel 12 Аміт Сегал з посиланням на власне джерело в ізраїльському уряді.

Передісторія:

  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
  • Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.
  • Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.
  • Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.
  • Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
  • Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю. 

ІзраїльІранвійна
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