Росіяни обстріляли Куп'янськ: постраждали троє жінок
Неділя, 15 червня 2025, 20:33
Внаслідок обстрілів Куп'янська Харківської області у неділю постраждали троє жінок, одну з них госпіталізовано.
Джерело: поліція Харківщини
Дослівно: "Вдень 15 червня військові РФ завдали ударів з РСЗВ та БпЛА по місту Куп’янськ.
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Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок.
70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес".