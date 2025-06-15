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Росіяни обстріляли Куп'янськ: постраждали троє жінок

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 20:33
Росіяни обстріляли Куп'янськ: постраждали троє жінок
ілюстративне фото прокуратури: пошкодження в Куп'янську в попередні дні

Внаслідок обстрілів Куп'янська Харківської області у неділю постраждали троє жінок, одну з них госпіталізовано.

Джерело: поліція Харківщини

Дослівно: "Вдень 15 червня військові РФ завдали ударів з РСЗВ та БпЛА по місту Куп’янськ.

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Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок.

70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес".

Харківська областьвійна
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