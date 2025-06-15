Россияне обстреляли Купянск: пострадали три женщины
Воскресенье, 15 июня 2025, 20:33
В результате обстрелов Купянска Харьковской области в воскресенье пострадали три женщины, одна из них госпитализирована.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "Днем 15 июня военные РФ нанесли удары из РСЗО и БпЛА по городу Купянск.
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Поврежден частный дом. Пострадали три женщины.
70-летнюю местную жительницу доставили в больницу с взрывными ранениями. Еще у двух женщин 27 и 62 лет острая реакция на стресс".