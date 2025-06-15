Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує подальші атаки проти української енергетики, зокрема існує загроза інфраструктурі атомної генерації.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент повідомив, що провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту інфраструктури від російських ударів. За його словами, "немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно".

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Пряма мова: "Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів.

Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США".

Деталі: Президент також заслухав доповіді голови СБУ та начальника Генштабу.

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"Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", – написав він.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині.

"Обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО", – додав він.