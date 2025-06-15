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Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 21:52
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
нарада президента 15 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує подальші атаки проти української енергетики, зокрема існує загроза інфраструктурі атомної генерації.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент повідомив, що провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту інфраструктури від російських ударів. За його словами, "немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно".

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Пряма мова: "Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів.

Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США".

Деталі: Президент також заслухав доповіді голови СБУ та начальника Генштабу.

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"Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", – написав він.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині.

"Обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО", – додав він.

ЗеленськийенергетикавійнаРосія
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