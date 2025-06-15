Зеленский: РФ планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшие атаки против украинской энергетики, в частности существует угроза инфраструктуре атомной генерации.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент сообщил, что провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и правительственными чиновниками по защите инфраструктуры от российских ударов. По его словам, "нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно".

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Прямая речь: "Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров.

Конкретно относительно российской угрозы инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США".

Детали: Президент также заслушал доклады главы СБУ и начальника Генштаба.

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"Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны оказать ощутимое влияние на ситуацию", – написал он.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад о ликвидации последствий удара по Полтавской области.

"Обсудили имеющееся развитие ударных средств России и, соответственно, определили задачи для развития украинской ПВО", – добавил он.