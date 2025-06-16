Через ворожу атаку в Запоріжжі загорілося промислове підприємство

Внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі трапилася пожежа на промисловому підприємстві.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

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На місці працюють екстрені служби".

Деталі: За попередніми даними Федорова, обійшлося без постраждалих.

Раніше Федоров повідомляв про загрозу ударних безпілотників і роботу ППО в Запоріжжі.

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Доповнено о 9:30: Вранці Федоров уточнив, що постраждало промислове підприємство, яке спеціалізується на виробництві добрив та рослинництві. Триває розбір завалів.