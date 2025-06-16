Из-за вражеской атаки в Запорожье загорелось промышленное предприятие
Понедельник, 16 июня 2025, 04:26
В результате вражеской атаки в Запорожье произошел пожар на промышленном предприятии.
Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь Федорова: "Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.
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На месте работают экстренные службы".
Детали: По предварительным данным Федорова, обошлось без пострадавших.
Ранее Федоров сообщал об угрозе ударных беспилотников и работе ПВО в Запорожье.
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Дополнено в 9:30: Утром Федоров уточнил, что пострадало промышленное предприятие, которое специализируется на производстве удобрений и растениеводстве. Продолжается разбор завалов.