Из-за вражеской атаки в Запорожье загорелось промышленное предприятие

В результате вражеской атаки в Запорожье произошел пожар на промышленном предприятии.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.

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На месте работают экстренные службы".

Детали: По предварительным данным Федорова, обошлось без пострадавших.

Ранее Федоров сообщал об угрозе ударных беспилотников и работе ПВО в Запорожье.

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Дополнено в 9:30: Утром Федоров уточнил, что пострадало промышленное предприятие, которое специализируется на производстве удобрений и растениеводстве. Продолжается разбор завалов.