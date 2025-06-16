ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 загарбників та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 1 005 060 (+1 200) осіб,

танків – 10 939 (+2) од,

бойових броньованих машин – 22 811 (+7) од,

артилерійських систем – 29 208 (+18) од,

засобів ППО – 1 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95) од,

крилатих ракет – 3346 (+9) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 096 (+79) од,

спеціальної техніки – 3 916 (+1) од.

Дані уточнюються.