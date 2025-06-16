ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
Понеділок, 16 червня 2025, 07:28
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 загарбників та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 005 060 (+1 200) осіб,
- танків – 10 939 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 811 (+7) од,
- артилерійських систем – 29 208 (+18) од,
- засобів ППО – 1 187 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95) од,
- крилатих ракет – 3346 (+9) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 096 (+79) од,
- спеціальної техніки – 3 916 (+1) од.
Дані уточнюються.