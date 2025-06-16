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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 16 червня 2025, 07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 загарбників та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 005 060 (+1 200) осіб,
  • танків – 10 939 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 811 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29 208 (+18) од,
  • засобів ППО – 1 187 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95) од,
  • крилатих ракет – 3346 (+9) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 096 (+79) од,
  • спеціальної техніки – 3 916 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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