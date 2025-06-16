ВСУ за сутки обезвредили еще 1 200 оккупантов
Понедельник, 16 июня 2025, 07:28
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 005 060 (+1 200) человек,
- танков – 10 939 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 811 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 29 208 (+18) ед,
- средств ПВО – 1 187 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95) ед,
- крылатых ракет – 3346 (+9) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 096 (+79) ед,
- специальной техники – 3 916 (+1) ед.
Данные уточняются.