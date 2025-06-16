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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 200 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 16 июня 2025, 07:28
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 200 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 005 060 (+1 200) человек,
  • танков – 10 939 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 811 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 29 208 (+18) ед,
  • средств ПВО – 1 187 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95) ед,
  • крылатых ракет – 3346 (+9) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 096 (+79) ед,
  • специальной техники – 3 916 (+1) ед.

Данные уточняются.

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