ВСУ за сутки обезвредили еще 1 200 оккупантов

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.06. 25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 005 060 (+1 200) человек,

танков – 10 939 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 22 811 (+7) ед,

артиллерийских систем – 29 208 (+18) ед,

средств ПВО – 1 187 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95) ед,

крылатых ракет – 3346 (+9) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 52 096 (+79) ед,

специальной техники – 3 916 (+1) ед.

Данные уточняются.