Окупанти атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань

Від вечора 15 червня росіяни атакували Україну 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 125 дронів вдалося знешкодити, але є 10 влучань.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 – збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

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Деталі: Повітряні сили додали, що зафіксовано влучання у 10 локаціях, ще у 8 місцях попадали уламки збитих цілей.

Росіяни атакували з напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Орел та Шаталове. Основним напрямком удару була Донеччина.



"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували в Повітряних силах.



