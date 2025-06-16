Оккупанты атаковали Украину 138-ю БпЛА, 125 из них удалось обезвредить, но есть и 10 попаданий

С вечера 15 июня россияне атаковали Украину 138-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 125 дронов удалось обезвредить, но есть и 10 попаданий.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 – сбиты огневыми средствами поражения, 41 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: Воздушные силы добавили, что зафиксировано попадание в 10 локациях, еще в 8 местах попадали обломки сбитых целей.

Россияне атаковали с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел и Шаталово. Основным направлением удара была Донецкая область.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.