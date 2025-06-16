Через активність росіян на Сумщині Генштаб буде писати про бої на новому напрямку – Північно-Слобожанському

Через активність ворога у прикордонні Сумської області, з 16 червня Генштаб у зведеннях буде повідомляти про бойові дії на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському, а Харківський напрямок перейменують на Південно-Слобожанський.

Джерело: Генштаб

Деталі: У Генштабі повідомили, що через активізацію противника у прикордонні Сумської області, з 16 червня Генштаб у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському.

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Окрім того, Харківський напрямок перейменують на Південно-Слобожанський.

Загалом, на фронті протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

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На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку захисники відбили 4 штурми окупантів поблизу Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 46 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 3 ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

На Курському напрямку підрозділи сил оборони відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема 9 — із РСЗВ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.