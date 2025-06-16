Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за активности россиян на Сумщине Генштаб будет писать о боях на новом направлении – Северо-Слобожанском

Алена МазуренкоПонедельник, 16 июня 2025, 11:17
Из-за активности россиян на Сумщине Генштаб будет писать о боях на новом направлении – Северо-Слобожанском
фото: Генштаб

Из-за активности врага в приграничье Сумской области, с 16 июня Генштаб в сводках будет сообщать о боевых действиях на еще одном направлении - Северо-Слобожанском, а Харьковское направление переименуют в Южно-Слобожанское.

Источник: Генштаб

Детали: В Генштабе сообщили, что из-за активизации противника в приграничье Сумской области, с 16 июня Генштаб в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении - Северо-Слобожанском.

Реклама:

Кроме того, Харьковское направление переименуют в Южно-Слобожанское.

В общем, за прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг 7 раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

РЕКЛАМА:

На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степной Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении защитники отбили 4 штурма оккупантов вблизи Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

На Новопавловском направлении защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Багатира.

На Ореховском направлении защитники отбили 3 вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

На Курском направлении подразделения сил обороны отбили 24 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также совершил 233 артиллерийских обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе 9 - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Генштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМассированная атака БПЛА на Киев: более 10 пострадавших
видеоИзраильские ракеты попали по зданию иранского телевидения во время эфира
Зеленский в Австрии поднял вопрос украинских олигархов-беглецов и их активов
"Процедура будет болезненной": врач рассказал, как с тела военного будут удалять надпись "Слава России"
ОбновленоЗеленский начал визит в Австрию
ЕС не снизит потолок цены на российскую нефть из-за отсутствия поддержки G7 – источники
Все новости...
Генштаб
В ВСУ объяснили, как определяются мобилизационные планы
Россияне в воскресенье сосредоточили атаки на трех направлениях – Генштаб
В Генштабе подтвердили удар по месту производства ударных БпЛА в Елабуге
Последние новости
04:24
видеоПоследствия атаки РФ: СМИ показали повреждения общежитий Киевского авиационного института
03:46
Вражеская атака БпЛА на Киевскую область: ранена женщина, есть повреждения
03:20
Трамп досрочно покидает саммит G7 – Белый дом
02:58
Во время вражеской атаки в Киеве умер гражданин США – Кличко
02:26
ОбновленоИз-за вражеской атаки на предприятиях в Запорожье возникли пожары – ОВА
02:12
Трамп заявил, что откладывает санкции против РФ, потому что ждет "мирное соглашение"
01:32
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности
00:44
ОбновленоМассированная атака БПЛА на Киев: более 10 пострадавших
00:34
Воздушные силы: Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи"
00:18
Враг продвинулся в Донецкой и Сумской областях – DeepState
Все новости...
Реклама:
Реклама: