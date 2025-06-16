Из-за активности россиян на Сумщине Генштаб будет писать о боях на новом направлении – Северо-Слобожанском

Из-за активности врага в приграничье Сумской области, с 16 июня Генштаб в сводках будет сообщать о боевых действиях на еще одном направлении - Северо-Слобожанском, а Харьковское направление переименуют в Южно-Слобожанское.

Источник: Генштаб

Детали: В Генштабе сообщили, что из-за активизации противника в приграничье Сумской области, с 16 июня Генштаб в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении - Северо-Слобожанском.

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Кроме того, Харьковское направление переименуют в Южно-Слобожанское.

В общем, за прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг 7 раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

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На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степной Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении защитники отбили 4 штурма оккупантов вблизи Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

На Новопавловском направлении защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Багатира.

На Ореховском направлении защитники отбили 3 вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

На Курском направлении подразделения сил обороны отбили 24 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также совершил 233 артиллерийских обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе 9 - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.