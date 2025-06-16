ТЦК не має повноважень самостійно визначати придатність до служби – командування сухопутних військ

Військовослужбовці ТЦК та СП не мають повноважень самостійно визначати придатність або непридатність громадян до служби. Цим займається виключно ВЛК.

Джерело: відповідь управління комунікацій командування Сухопутних військ (КСВ) на запит "Української правди", опублікована в статті "Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні"

Дослівно із документа: "Придатність громадянина до військової служби визначається виключно військово-лікарською комісією… Жоден військовослужбовець ТЦК та СП не має повноважень самостійно визнавати особу придатною або непридатною до служби".

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Деталі: У КСВ стверджують, якщо були мобілізовані непридатні, зокрема громадяни з ментальними розладами або залежностями, такі випадки перевіряються, винних притягають до відповідальності згідно із законом.

Окрім цього, командування Сухопутних військ подає клопотання до командування Медичних сил щодо перевірок позаштатних ВЛК при районних ТЦК та СП на предмет дотримання вимог наказу Міноборони №402 під час проходження військовозобовʼязаними медичних оглядів.

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