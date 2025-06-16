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ТЦК не имеет полномочий самостоятельно определять пригодность к службе – командование сухопутных войск

Ангелина Страшкулич, Алена МазуренкоПонедельник, 16 июня 2025, 09:55
ТЦК не имеет полномочий самостоятельно определять пригодность к службе – командование сухопутных войск
иллюстративное фото: Сухопутные войска в Facebook

Военнослужащие ТЦК и СП не имеют полномочий самостоятельно определять пригодность или непригодность граждан к службе. Этим занимается исключительно ВВК.

Источник: ответ управления коммуникаций командования Сухопутных войск (КСВ) на запрос "Украинской правды", опубликованный в статье "Пункт сбора. Как работают "распределители" ТЦК и почему в армию попадают непригодные"

Дословно из документа: "Пригодность гражданина к военной службе определяется исключительно военно-врачебной комиссией... Ни один военнослужащий ТЦК и СП не имеет полномочий самостоятельно признавать лицо годным или непригодным к службе".

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Детали: В КСО утверждают, если были мобилизованы непригодные, в частности граждане с ментальными расстройствами или зависимостями, такие случаи проверяются, виновных привлекают к ответственности по закону.

Кроме этого, командование Сухопутных войск подает ходатайство к командованию Медицинских сил по проверкам внештатных ВВК при районных ТЦК и СП на предмет соблюдения требований приказа Минобороны №402 при прохождении военнообязанными медицинских осмотров.

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Напомним:

  • В 2022 году от военнообязанных и их родственников к уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу поступило 18 жалоб на действия ТЦК и СП во время мобилизации. В течение 2023 года таких обращений было около 0,5 тысячи. За весь 2024 год и первые 5 месяцев 2025 года Лубинец получил более 3,3 тысячи и 1,6 тысячи аналогичных жалоб.

ТЦКмобилизация
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