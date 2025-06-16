ТЦК не имеет полномочий самостоятельно определять пригодность к службе – командование сухопутных войск

Военнослужащие ТЦК и СП не имеют полномочий самостоятельно определять пригодность или непригодность граждан к службе. Этим занимается исключительно ВВК.

Источник: ответ управления коммуникаций командования Сухопутных войск (КСВ) на запрос "Украинской правды", опубликованный в статье "Пункт сбора. Как работают "распределители" ТЦК и почему в армию попадают непригодные"

Дословно из документа: "Пригодность гражданина к военной службе определяется исключительно военно-врачебной комиссией... Ни один военнослужащий ТЦК и СП не имеет полномочий самостоятельно признавать лицо годным или непригодным к службе".

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Детали: В КСО утверждают, если были мобилизованы непригодные, в частности граждане с ментальными расстройствами или зависимостями, такие случаи проверяются, виновных привлекают к ответственности по закону.

Кроме этого, командование Сухопутных войск подает ходатайство к командованию Медицинских сил по проверкам внештатных ВВК при районных ТЦК и СП на предмет соблюдения требований приказа Минобороны №402 при прохождении военнообязанными медицинских осмотров.

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Напомним: