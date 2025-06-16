Омбудсмен отримав понад 1,6 тисячі скарг на дії ТЦК під час мобілізації 

За перші 5 місяців 2025 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1,6 тисячі скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації від військовозобов’язаних і членів їх родин.

Джерело: відповідь секретаріату омбудсмена на запит "Української правди", опублікована в статті "Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні"

Деталі: Упродовж 2023 року від військовозобов’язаних та їхніх родичів до омбудсмена надійшло близько 0,5 тисячі звернень з питань дотримання прав під час мобілізації. За 2024 рік таких скарг було понад 3,3 тисячі. Протягом перших 5 місяців 2025 року аналогічних звернень надійшло понад 1,6 тисячі.

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Дослівно із відповіді: "Стосовно запиту про кількість скарг на дії військовослужбовців ТЦК та СП від громадян, які надійшли у 2022 році, зазначаю, що у Департаменті наявна інформація про надходження 18 звернень з питань додержання прав під час призову на військову службу при мобілізації".

Відповідь секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит УП

Передісторія: