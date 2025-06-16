Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЗСУ пояснили, як визначаються мобілізаційні плани

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукПонеділок, 16 червня 2025, 10:11
У ЗСУ пояснили, як визначаються мобілізаційні плани
Фото УП

Генеральний штаб ЗСУ визначає мобілізаційні плани за потребами конкретних військових частин, враховуючи їхні втрати, функціональне призначення, комплектність й обстановку на фронті. 

Джерело: відповідь управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ на запит "Української правди", опублікована в статті "Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні"

Дослівно з документа: "Формування завдань базується на потребах конкретних військових частин з урахуванням їх функціонального призначення, втрат, комплектності та оперативної обстановки. Планування мобілізаційних завдань здійснюється вищим військово-управлінським органом – Генеральним штабом ЗСУ".

Реклама:

Деталі: У Командуванні Сухопутних військ уточнили, що розподіл мобілізаційних планів базується на даних інформаційної системи "Оберіг", яка враховує кількість військовозобов’язаних у кожному регіоні. Це дозволяє формувати завдання для ТЦК із урахуванням реального людського ресурсу, закріпленого за конкретною місцевістю, стверджують у командуванні.

На практиці це відбувається так: Генштаб ЗСУ визначає загальну потребу в особовому складі для комплектування підрозділів; обласні ТЦК отримують планові мобілізаційні завдання та розподіляють їх на райони; районні ТЦК формують персональні списки, виклики, вручення повісток, облік та оповіщення.

 
Відповідь управління комунікацій командування Сухопутних військ на запит УП

Водночас в управлінні комунікацій командування Сухопутних військ зазначили, що виконання мобілізаційних планів є одним із заходів реалізації законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

РЕКЛАМА:

У разі невиконання або неналежного виконання службових обов’язків командир повинен нагадати військовому про них, а за необхідності – накласти дисциплінарне стягнення.

Крім того, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на військових ТЦК можуть накласти штрафи (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

мобілізаціяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
відеоІзраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
Зеленський в Австрії підняв питання українських олігархів-втікачів та їхніх активів
"Процедура буде болючою": лікар розповів, як з тіла військового видалятимуть напис "Слава России"
ОновленоЗеленський розпочав візит до Австрії
ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7 – джерела
Усі новини...
мобілізація
ТЦК не має повноважень самостійно визначати придатність до служби – командування сухопутних військ
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні
Партія ТЦК
Останні новини
04:24
відеоНаслідки атаки РФ: ЗМІ показали пошкодження гуртожитків Київського авіаційного інституту
03:46
Ворожа атака БпЛА на Київщину: поранена жінка, є пошкодження
03:20
Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім
02:58
Під час ворожої атаки в Києві помер громадянин США – Кличко
02:26
оновленоЧерез ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА
02:12
Трамп заявив, що відкладає санкції проти РФ, бо чекає "мирну угоду"
01:32
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
00:44
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
00:34
Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"
00:18
Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині – DeepState
Усі новини...
Реклама:
Реклама: