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В ВСУ объяснили, как определяются мобилизационные планы

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукПонедельник, 16 июня 2025, 10:11
В ВСУ объяснили, как определяются мобилизационные планы
Фото УП

Генеральный штаб ВСУ определяет мобилизационные планы на основании потребностей конкретных воинских частей, учитывая их потери, функциональное назначение, комплектность и обстановку на фронте.

Источник: ответ управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ на запрос "Украинской правды", опубликованный в статье "Пункт сбора. Как работают "распределители" ТЦК и почему в армию попадают непригодные"

Дословно из документа: "Формирование задач базируется на потребностях конкретных воинских частей с учетом их функционального назначения, потерь, комплектности и оперативной обстановки. Планирование мобилизационных задач осуществляется высшим военно-управленческим органом – Генеральным штабом ВСУ".

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Детали: В командовании Сухопутных войск уточнили, что распределение мобилизационных планов базируется на данных информационной системы "Оберег", которая учитывает количество военнообязанных в каждом регионе. Это позволяет формировать задачи для ТЦК с учетом реального человеческого ресурса, закрепленного за конкретной местностью, утверждают в командовании.

На практике это происходит так: Генштаб ВСУ определяет общую потребность в личном составе для комплектования подразделений; областные ТЦК получают плановые мобилизационные задачи и распределяют их на районы; районные ТЦК формируют персональные списки, вызовы, вручение повесток, учет и оповещение.

 
Ответ управления коммуникаций командования Сухопутных войск на запрос УП

 В то же время в управлении коммуникаций командования Сухопутных войск отметили, что выполнение мобилизационных планов является одной из мер реализации законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

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В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения служебных обязанностей командир должен напомнить военному о них, а при необходимости – наложить дисциплинарное взыскание.

Кроме того, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации на военных ТЦК могут наложить штрафы (статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

мобилизацияГенштаб
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