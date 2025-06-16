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Росіяни за добу убили 6 людей на Донеччині

Ірина БалачукПонеділок, 16 червня 2025, 11:17
Росіяни за добу убили 6 людей на Донеччині
ФОТО З TELEGRAM ВАДИМА ФІЛАШКІНА

Шість людей загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "За 15 червня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 3 у Багатирі, 2 у Покровську і 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення". 

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Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

Деталі: Також в області зафіксували численні руйнування: пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, крамницю, два підприємства, газогін, склади, теплиці техніку. 

 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

"Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 33 дитини", – повідомив Філашкін. 

 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

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