Россияне за сутки убили 6 человек в Донецкой области
Понедельник, 16 июня 2025, 11:17
Шесть человек погибли и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь главы области: "За 15 июня россияне убили 6 жителей Донецкой области: 3 в Богатыре, 2 в Покровске и 1 в Константиновке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения".
Реклама:
Детали: Также в области зафиксировали многочисленные разрушения: повреждены частные и многоэтажные дома, магазин, два предприятия, газопровод, склады, теплицы, техника.
"Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 194 человека, в том числе 33 ребенка", – сообщил Филашкин.