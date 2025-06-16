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Россияне за сутки убили 6 человек в Донецкой области

Ирина БалачукПонедельник, 16 июня 2025, 11:17
Россияне за сутки убили 6 человек в Донецкой области
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Шесть человек погибли и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "За 15 июня россияне убили 6 жителей Донецкой области: 3 в Богатыре, 2 в Покровске и 1 в Константиновке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Детали: Также в области зафиксировали многочисленные разрушения: повреждены частные и многоэтажные дома, магазин, два предприятия, газопровод, склады, теплицы, техника. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

"Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 194 человека, в том числе 33 ребенка", – сообщил Филашкин. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Донецкая областьвойнажертвы
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