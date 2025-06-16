Сибіга перед самітом G7 просить посилити енергетичні санкції проти Росії і обмежити ціну на нафту  

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото з Facebook МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після обстрілу Росією Кременчука і напередодні саміту "Групи семи" в Канаді закликав посилити енергетичні санкції проти РФ та обмежити ціни на нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Сибіги у соцмережі Х

Пряма мова міністра: "Вчорашній варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури.

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Москва має намір атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу".

Деталі: За словами Сибіги, це виглядає особливо цинічно, враховуючи постійні спроби Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США.

"Насправді ж він (Путін – ред.) демонструє повну зневагу до них (мирних зусиль США – ред.) , посилюючи терор проти України", – написав міністр.

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Він вважає, що стратегія партнерів України має полягати в тому, щоб завдати потужного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.

"Обмеження ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження на "тіньовий флот" та його капітанів, інші енергетичні санкції. Бити Путіна в найболючіше місце – це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", – наголосив Сибіга.

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