Сибіга перед самітом G7 просить посилити енергетичні санкції проти Росії і обмежити ціну на нафту
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після обстрілу Росією Кременчука і напередодні саміту "Групи семи" в Канаді закликав посилити енергетичні санкції проти РФ та обмежити ціни на нафту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Сибіги у соцмережі Х
Пряма мова міністра: "Вчорашній варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури.
Москва має намір атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу".
Деталі: За словами Сибіги, це виглядає особливо цинічно, враховуючи постійні спроби Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США.
"Насправді ж він (Путін – ред.) демонструє повну зневагу до них (мирних зусиль США – ред.) , посилюючи терор проти України", – написав міністр.
Він вважає, що стратегія партнерів України має полягати в тому, щоб завдати потужного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.
"Обмеження ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження на "тіньовий флот" та його капітанів, інші енергетичні санкції. Бити Путіна в найболючіше місце – це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", – наголосив Сибіга.
Передісторія:
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і перед самітом закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети.
- У зв'язку з тупиковою ситуацією у сфері дипломатичного врегулювання Європейський Союз має намір прийняти новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не вдалося переконати Трампа, який не бажає тиснути на главу Росії Володимира Путіна, ввести нові санкції з боку США. Трамп заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню перемир'я.
- 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.