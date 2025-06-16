Сибига перед саммитом G7 просит усилить энергетические санкции против РФ и ограничить цену на нефть 

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото из Facebook МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига после обстрела Россией Кременчуга и накануне саммита "Группы семи" в Канаде призвал усилить энергетические санкции против РФ и ограничить цены на нефть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х

Прямая речь министра: "Вчерашнее варварское нападение на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры. Москва намерена атаковать украинскую энергосистему, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку".

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Детали: По словам Сибиги, это выглядит особенно цинично, учитывая постоянные попытки Путина имитировать конструктивное отношение к мирным усилиям США.

"На самом же деле он (Путин – ред.) демонстрирует полное пренебрежение ими (мирными усилиями США – ред.), усиливая террор против Украины", – написал министр.

Он считает, что стратегия партнеров Украины должна заключаться в том, чтобы нанести мощный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.

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"Ограничение цены на нефть в 30 долларов, новые ограничения на "теневой флот" и его капитанов, другие энергетические санкции. Бить Путина в самое больное место – это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", – подчеркнул Сибига.

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