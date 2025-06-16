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Сибига перед саммитом G7 просит усилить энергетические санкции против РФ и ограничить цену на нефть 

Иванна Костина, Ирина БалачукПонедельник, 16 июня 2025, 11:46
Сибига перед саммитом G7 просит усилить энергетические санкции против РФ и ограничить цену на нефть 
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото из Facebook МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига после обстрела Россией Кременчуга и накануне саммита "Группы семи" в Канаде призвал усилить энергетические санкции против РФ и ограничить цены на нефть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Сибиги в соцсети Х

Прямая речь министра: "Вчерашнее варварское нападение на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры. Москва намерена атаковать украинскую энергосистему, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку". 

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Детали: По словам Сибиги, это выглядит особенно цинично, учитывая постоянные попытки Путина имитировать конструктивное отношение к мирным усилиям США.

"На самом же деле он (Путин – ред.) демонстрирует полное пренебрежение ими (мирными усилиями США – ред.), усиливая террор против Украины", – написал министр.

Он считает, что стратегия партнеров Украины должна заключаться в том, чтобы нанести мощный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.

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"Ограничение цены на нефть в 30 долларов, новые ограничения на "теневой флот" и его капитанов, другие энергетические санкции. Бить Путина в самое больное место – это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", – подчеркнул Сибига.

Предыстория:

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і перед самітом закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети.
  • У зв'язку з тупиковою ситуацією у сфері дипломатичного врегулювання Європейський Союз має намір прийняти новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не вдалося переконати Трампа, який не бажає тиснути на главу Росії Владіміра Путіна, ввести нові санкції з боку США. Трамп заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню перемир'я.
  • 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Сибига АндрейG7Росcиясанкции
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