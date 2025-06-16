ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7 – джерела

Європейський Союз не буде одноосібно знижувати максимальну ціну на нафту з Росії з 60 до 45 доларів за барель, оскільки цю ініціативу, найімовірніше, не підтримає G7.

Джерело: два дипломати ключових держав ЄС, обізнані з перебігом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у коментарі "Європейській правді" на умовах анонімності

Деталі: Як відомо, до проєкту 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7 і буде обговорюватися на найближчому саміті "Групи семи" в Канаді.

"Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій", – заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Цю тезу підтримав і другий дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди".

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"Під час засідання Coreper 16 червня було наголошено на необхідності координації з G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, причому представники держав-членів висловили занепокоєння щодо зниження максимальної ціни", – зауважив він.

Дипломат додав, що "одностороннє зниження стелі ціни на нафту з боку ЄС є малоймовірним".

Передісторія: