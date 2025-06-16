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ЕС не снизит потолок цены на российскую нефть из-за отсутствия поддержки G7 – источники

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоПонедельник, 16 июня 2025, 14:49
ЕС не снизит потолок цены на российскую нефть из-за отсутствия поддержки G7 – источники
иллюстративное фото Getty Images

Европейский Союз не будет единолично снижать максимальную цену на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит G7.

Источник: два дипломата ключевых государств ЕС, знакомые с ходом заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в комментарии "Европейской правде" на условиях анонимности

Детали: Как известно, в проект 18-го пакета санкций Евросоюза против России вошло предложение снижения верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что решение о снижении ценового потолка для российской нефти должно приниматься совместно с партнерами по G7 и будет обсуждаться на ближайшем саммите "Группы семи" в Канаде.

"Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить эту меру в 18-й пакет санкций", - заявил один из собеседников "Европейской правды".

Этот тезис поддержал и второй дипломатический собеседник "ЕвроПравды".

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"Во время заседания Coreper 16 июня была отмечена необходимость координации с G7 по ограничению цены на российскую нефть, причем представители государств-членов выразили обеспокоенность относительно снижения максимальной цены", - отметил он.

Дипломат добавил, что "одностороннее снижение потолка цены на нефть со стороны ЕС маловероятно". 

Предыстория:

нефтьЕС
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