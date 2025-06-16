Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Австрії, перший за час повномасштабної війни.

Джерела: "Європейська правда" з посиланням на Der Standard, Офіс президента

Деталі: О 14:00 за київським часом (13:00 за Віднем) Зеленського і першу леді Олену Зеленську з церемоніями зустріли президент Австрії Александр Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер.

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О 15.00 за Віднем (16.00 за київським часом) запланована їхня спільна пресконференція, а о 15:30 (16.30 за київським часом) почнеться зустріч Зеленського з канцлером Штокером.

REUTERS/Leonhard Foeger

У зв’язку з приїздом українського президента у центрі Відня посилені заходи безпеки, багато вулиць були перекриті вже з 9.00 ранку.

За даними Офісу президента, Володимир Зеленський та президент Австрії обговорять продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України.

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Також увагу приділять гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

Дослівно: "Окремий фокус переговорів – повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей".

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