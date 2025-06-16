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Зеленский начал визит в Австрию

Мария Емец, Ольга КацимонПонедельник, 16 июня 2025, 15:00
Зеленский начал визит в Австрию
Florian Sulzer / DER STANDARD

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Австрию, первый с начала полномасштабной войны.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard, Офис президента

Детали: В 14:00 по киевскому времени (13:00 по венскому) Зеленского и первую леди Елену Зеленскую с официальными церемониями встретили президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр.

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На 15:00 по Вене (16:00 по Киеву) запланирована их совместная пресс-конференция, а в 15:30 (16:30 по Киеву) начнётся встреча Зеленского с канцлером Штокером.

REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Leonhard Foeger

В связи с визитом украинского президента в центре Вены усилены меры безопасности, многие улицы были перекрыты уже с 9:00 утра.

По данным Офиса президента, Владимир Зеленский и президент Австрии обсудят продолжение поддержки Украины, углубление сотрудничества в различных сферах и участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

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Также внимание будет уделено гуманитарному разминированию, восстановлению энергетики, продовольственной безопасности и строительству укрытий.

Дословно: "Отдельный фокус переговоров - возвращение украинских детей, которых незаконно депортировала и принудительно переместила Россия. Кроме того, обсудят продолжение лечения, реабилитации и оздоровления детей".

Предыстория:

АвстрияЗеленский
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