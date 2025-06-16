Зауваження отримав комбат 47-ї бригади, який звинуватив командування в "дебільних завданнях"
Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який раніше звинуватив командування в "дебільних завданнях", повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим.
Джерело: Ширшин у Facebook
Пряма мова: "Після проведення "всебічної" перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку:
"Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження".
Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів.
Добре. Продовжуємо".
Що передувало: Комбат 47-ї бригади звинуватив командування в "дебільних задачах" на Курщині.
Ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі".