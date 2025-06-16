Зауваження отримав комбат 47-ї бригади, який звинуватив командування в "дебільних завданнях"

Олександр Ширшин, фото з його Facebook

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який раніше звинуватив командування в "дебільних завданнях", повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим.

Джерело: Ширшин у Facebook

Пряма мова: "Після проведення "всебічної" перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку:

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"Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження".

Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів.

Добре. Продовжуємо".

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Що передувало: Комбат 47-ї бригади звинуватив командування в "дебільних задачах" на Курщині.

Ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі".