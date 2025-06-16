Замечание получил комбат 47-й бригады, обвинивший командование в "дебильных задачах"

Александр Ширшин, фото из его Facebook

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин, который ранее обвинил командование в "дебильных задачах", сообщил, что служебная проверка признала его недисциплинированным.

Источник: Ширшин в Facebook

Прямая речь: "После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой, пришли к мощно-неожиданному выводу:

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"Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания".

Найти недисциплинированного комбата оказывается легче чем принять меры по изменению в подходах, построению качественной работы и недопущении критических ситуаций, с которыми сталкиваются многие подразделения.

Хорошо. Продолжаем".

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Что предшествовало: Комбат 47-й бригады обвинил командование в "дебильных задачах" на Курщине.

Ширшин также отметил в своем посте официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи".