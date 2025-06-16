ДБР: для підготовки вбивства заступника Ляшка правоохоронець "злив" його місце проживання

Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця, який передав місце проживання заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва особам, які готували його вбивство.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Деталі: Як повідомляє ДБР, правоохоронець, використовуючи доступ до службової інформації, продав інформацію про місце проживання посадовця та його родини своєму знайомому. Той, у свою чергу, передав ці дані зловмисканикам, які готували вбивство заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.

Реклама:

Дослівно: "Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних".

Правоохоронцю та його спільнику вже повідомлено про підозру. Йому інкримінують несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

РЕКЛАМА:

Передісторія: