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ДБР: для підготовки вбивства заступника Ляшка правоохоронець "злив" його місце проживання

Ольга КацімонПонеділок, 16 червня 2025, 16:13
ДБР: для підготовки вбивства заступника Ляшка правоохоронець злив його місце проживання
ДБР

Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця, який передав місце проживання заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва особам, які готували його вбивство.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань 

Деталі: Як повідомляє ДБР, правоохоронець, використовуючи доступ до службової інформації, продав інформацію про місце проживання посадовця та його родини своєму знайомому. Той, у свою чергу, передав ці дані зловмисканикам, які готували вбивство заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. 

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Дослівно: "Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних".

Правоохоронцю та його спільнику вже повідомлено про підозру. Йому інкримінують несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

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Передісторія:

  • У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, яка зазнала тяжких травм у ДТП. У день її смерті чергував перший заступник міністра охорони здоров’я, який працював лікарем-анестезіологом. Друзі загиблої поклали провину за смерть на медика та вирішили помститися, спланувавши його вбивство.
  • Згодом стало відомо, що чоловік, якого підозрюють у підготовці вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва, керував масштабним наркобізнесом в Київській області.

ДБРвбивствоМОЗ
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