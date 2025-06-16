ГБР: для подготовки убийства заместителя Ляшко правоохранитель "слил" его место проживания
Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который передал место проживания заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва лицам, готовившим его убийство.
Источник: сообщение Государственного бюро расследований
Детали: Как сообщает ГБР, правоохранитель, имея доступ к служебной информации, продал информацию о месте проживания чиновника и его семьи своему знакомому. Тот, в свою очередь, передал эти данные злоумышленникам, которые готовили убийство заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва.
Дословно: "Во время подготовки задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте проживания чиновника и его семьи. Тот, в свою очередь, получил её от знакомого правоохранителя, имевшего доступ к закрытым базам данных".
Правоохранителю и его сообщнику уже сообщено о подозрении. Ему инкриминируют несанкционированную передачу информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Предыстория:
- В октябре 2024 года в одной из столичных больниц скончалась женщина, получившая тяжёлые травмы в ДТП. В день её смерти дежурил первый заместитель министра здравоохранения, работающий врачом-анестезиологом. Друзья погибшей обвинили медика в её смерти и решили отомстить, спланировав его убийство.
- Позже стало известно, что мужчина, подозреваемый в подготовке убийства заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва, руководил масштабным наркобизнесом в Киевской области.