ГБР: для подготовки убийства заместителя Ляшко правоохранитель "слил" его место проживания

Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который передал место проживания заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва лицам, готовившим его убийство.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Детали: Как сообщает ГБР, правоохранитель, имея доступ к служебной информации, продал информацию о месте проживания чиновника и его семьи своему знакомому. Тот, в свою очередь, передал эти данные злоумышленникам, которые готовили убийство заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва.

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Дословно: "Во время подготовки задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте проживания чиновника и его семьи. Тот, в свою очередь, получил её от знакомого правоохранителя, имевшего доступ к закрытым базам данных".

Правоохранителю и его сообщнику уже сообщено о подозрении. Ему инкриминируют несанкционированную передачу информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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