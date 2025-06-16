Зеленський хоче обговорити з Трампом новий пакет зброї, який Україна готова купити

Президент Володимир Зеленський має намір обговорити з очільником США Дональдом Трампом купівлю наступного оборонного пакету.

Джерело: глава держави під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом

Пряма мова: "Одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, щодо оборонного пакету, який Україна готова купити".

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Деталі: Зеленський наголосив на значній ролі американської допомоги в минулі роки цієї, вже тривалої, повномасштабної війни з Росією. Він зазначив, що поки що ніхто не хоче уявляти, як жити і боротись без допомоги Штатів. Наразі розмова зі США про нову допомогу не йде, але Зеленський сподівається обговорити її в розмові з Трампом.

Що передувало: 16 червня стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.

Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок.