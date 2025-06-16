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Зеленский хочет обсудить с Трампом новый пакет оружия, который Украина готова купить

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 июня 2025, 16:31
Зеленский хочет обсудить с Трампом новый пакет оружия, который Украина готова купить
Владимир Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с главой США Дональдом Трампом покупку следующего оборонного пакета.

Источник: глава государства во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Прямая речь: "Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, относительно оборонного пакета, который Украина готова купить".

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Детали: Зеленский отметил значительную роль американской помощи в прошлые годы этой, уже длительной, полномасштабной войны с Россией. Он отметил, что пока никто не хочет представлять, как жить и бороться без помощи Штатов. Сейчас разговор со США о новой помощи не идет, но Зеленский надеется обсудить его в разговоре с Трампом.

Что предшествовало: 16 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде.

Зеленский ожидается на саммите как гость во вторник.

Трампоружиепомощь УкраинеЗеленский
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