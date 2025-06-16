Зеленский хочет обсудить с Трампом новый пакет оружия, который Украина готова купить

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с главой США Дональдом Трампом покупку следующего оборонного пакета.

Источник: глава государства во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Прямая речь: "Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, относительно оборонного пакета, который Украина готова купить".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил значительную роль американской помощи в прошлые годы этой, уже длительной, полномасштабной войны с Россией. Он отметил, что пока никто не хочет представлять, как жить и бороться без помощи Штатов. Сейчас разговор со США о новой помощи не идет, но Зеленский надеется обсудить его в разговоре с Трампом.

Что предшествовало: 16 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде.

Зеленский ожидается на саммите как гость во вторник.