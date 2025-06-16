Премʼєр Словаччини заявив, що підтримує вступ України в ЄС

16 червня глава уряду Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС, але наголосив на необхідності виконати всі необхідні вимоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Фіцо

Деталі: Фіцо повідомив, що Словаччина отримала з джерел Європейського Союзу 101 мільйон євро на різні проєкти, спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру на території України.

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"Словацькі фірми можуть використовувати ці кошти як кредити на проєкти на території України, причому кредити гарантують європейські інституції", – уточнив прем'єр-міністр Словаччини.

Він додав, що восени цього року можуть відбутися чергові спільні переговори урядів Словаччини та України, на яких обговорюватимуться спільні проєкти.

"Словацький уряд бажає Україні європейського розвитку, якщо Україна хоче вступити до ЄС, це її суверенне рішення, і ми підтримуємо це рішення", – сказав Роберт Фіцо, додавши, що Україна повинна виконати умови для вступу до Союзу.

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Членство України в ЄС, як повідомляється на сайті уряду Словаччини, "принесе значно більше можливостей, ніж негативу".

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