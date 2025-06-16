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Премьер Словакии заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 16 июня 2025, 18:34
Премьер Словакии заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС
Иллюстративное фото: Getty Images

16 июня глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил поддержку членству Украины в ЕС, но подчеркнул необходимость выполнить все необходимые требования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Фицо

Детали: Фицо сообщил, что Словакия получила из источников Европейского Союза 101 миллион евро на различные проекты, направленные преимущественно на энергетическую инфраструктуру на территории Украины.

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"Словацкие фирмы могут использовать эти средства как кредиты на проекты на территории Украины, причем кредиты гарантируют европейские институты", – уточнил премьер-министр Словакии.

Он добавил, что осенью этого года могут состояться очередные совместные переговоры правительств Словакии и Украины, на которых будут обсуждаться совместные проекты.

"Словацкое правительство желает Украине европейского развития, если Украина хочет вступить в ЕС, это ее суверенное решение, и мы поддерживаем это решение", – сказал Роберт Фицо, добавив, что Украина должна выполнить условия для вступления в Союз.

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Членство Украины в ЕС, как сообщается на сайте правительства Словакии, "принесет значительно больше возможностей, чем негатива".

Напомним:

  • Этой весной аналитики правительства Словакиирекомендовали стране поддерживать вступление Украины в Европейский Союз, а также интеграцию украинцев.
  • В прошлом Фицо заявлял, что считает Украину "не готовой" к началу переговоров о вступлении в ЕС, но Братислава не блокировала это решение в рамках ЕС.
  • Вместе с тем, Роберт Фицо выступает категорически против членства Украины в НАТО.

ФицоЕСУкраина
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