Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОСУВ ''Хортиця'': Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 червня 2025, 19:48
ОСУВ ''Хортиця'': Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків
скриншот - deepstate

Армія РФ намагається взяти до Костянтинівку на Донеччині в кільце з трьох напрямків, зараз там йдуть запеклі бої.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в етері телемарафону

Пряма мова: "Росіяни вже давно намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків. Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, ані там, ані там за півтора року вони не змогли досягти успіху.

Реклама:

Зараз вони намагаються зайти (до Костянтинівки) з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Ось там зараз йдуть найбільш запеклі бої".

Деталі: Трегубов зазначив, що на Покровському напрямку російські війська зосереджені найбільше. З боку українських військ докладається найбільше зусиль, щоб їх зупинити.

російсько-українська війнабойові діїДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
фото, відеоУ сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці
Під час атаки на Ізраїль загинула семирічна одеситка: за кордоном вона лікувалася від раку
У Словаччині затримали 8 осіб через фальсифікації з цінами на боєприпаси для України
Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики
Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо
Усі новини...
Зеленський хоче обговорити з Трампом новий пакет зброї, який Україна готова купити
Трамп заявив, що якби Росію не вигнали з G8, то в Україні не було б війни
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА: працює ППО
ЄС продовжив санкції за анексію Криму та Севастополя до червня 2026 року
Останні новини
02:13
Путін виправдав удари по житлових кварталах України: "Це удари по обʼєктах ОПК"
01:53
Таїланд хоче витратити понад мільярд доларів на проведення Гран-прі Формули-1 у 2028 році
01:35
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
00:56
В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА
00:46
Уряд Чехії пережив вотум недовіри після біткоїн-скандалу
00:23
Окупанти 136 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
23:59
хокейТрилер, бойовик, а може комедія? Огляд фінального протистояння Кубка Стенлі
23:52
Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters
23:29
Туреччина підтвердила історичний візит премʼєра Вірменії
23:15
Стало відомо, хто очолить бригаду "Птахи Мадяра"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: