ОСУВ ''Хортиця'': Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків

Армія РФ намагається взяти до Костянтинівку на Донеччині в кільце з трьох напрямків, зараз там йдуть запеклі бої.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в етері телемарафону

Пряма мова: "Росіяни вже давно намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків. Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, ані там, ані там за півтора року вони не змогли досягти успіху.

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Зараз вони намагаються зайти (до Костянтинівки) з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Ось там зараз йдуть найбільш запеклі бої".

Деталі: Трегубов зазначив, що на Покровському напрямку російські війська зосереджені найбільше. З боку українських військ докладається найбільше зусиль, щоб їх зупинити.