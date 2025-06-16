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ОСУВ "Хортица"': Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 июня 2025, 19:48
ОСУВ Хортица': Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений
скриншот - deepstate

Армия РФ пытается взять Константиновку в Донецкой области в кольцо с трех направлений, сейчас там идут ожесточенные бои.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений. Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра – там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года они не смогли достичь успеха.

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Сейчас они пытаются зайти (в Константиновку) с Покровского направления, а именно, через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Вот там сейчас идут наиболее ожесточенные бои".

Детали: Трегубов отметил, что на Покровском направлении российские войска сосредоточены больше всего. Со стороны украинских войск прилагается больше всего усилий, чтобы их остановить.

российско-украинская войнабоевые действияДонецкая область
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