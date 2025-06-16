ЗМІ: Канада планує оголосить про додаткову підтримку України на G7
Понеділок, 16 червня 2025, 20:39
Телеканал CBC від джерел дізнався, що прем’єр Канади Марк Карні планує оголосити про додаткову підтримку України під час саміту G7.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал CBC
Деталі: Раніше в межах обіцянки збільшити видатки на оборону цього року уряд Канади виділив додаткові 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда) на військову допомогу Україні та розширення оборонного партнерства.
Реклама:
За словами джерела CBC, у вівторок канадський уряд має оголосити, скільки коштів з цієї суми буде виділено саме Україні та на що конкретно вони будуть спрямовані.
Також деталі допомоги можуть стати предметом переговорів між премʼєром Канади Марком Карні та президентом України Володимиром Зеленським, який візьме участь у саміті G7.
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- Канада має намір уже у 2025 році вперше досягти показника у 2% ВВП військових витрат – це нині мінімальні витрати на оборону, закріплені в НАТО.
- На початку червня Канада оголосила, що надає Україні військову допомогу на суму понад 35 млн канадських доларів (близько $25,5 млн).