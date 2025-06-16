ЗМІ: Канада планує оголосить про додаткову підтримку України на G7

Телеканал CBC від джерел дізнався, що прем’єр Канади Марк Карні планує оголосити про додаткову підтримку України під час саміту G7.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал CBC

Деталі: Раніше в межах обіцянки збільшити видатки на оборону цього року уряд Канади виділив додаткові 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда) на військову допомогу Україні та розширення оборонного партнерства.

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За словами джерела CBC, у вівторок канадський уряд має оголосити, скільки коштів з цієї суми буде виділено саме Україні та на що конкретно вони будуть спрямовані.

Також деталі допомоги можуть стати предметом переговорів між премʼєром Канади Марком Карні та президентом України Володимиром Зеленським, який візьме участь у саміті G7.

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