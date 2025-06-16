СМИ: Канада планирует объявит о дополнительной поддержке Украины на G7

Телеканал CBC от источников узнал, что премьер Канады Марк Карни планирует объявить о дополнительной поддержке Украины во время саммита G7.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CBC

Детали: Ранее в рамках обещания увеличить расходы на оборону в этом году правительство Канады выделило дополнительные 2 миллиарда канадских долларов ($1,48 миллиарда) на военную помощь Украине и расширение оборонного партнерства.

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По словам источника CBC, во вторник канадское правительство должно объявить, сколько средств из этой суммы будет выделено именно Украине и на что конкретно они будут направлены.

Также детали помощи могут стать предметом переговоров между премьером Канады Марком Карни и президентом Украины Владимиром Зеленским, который примет участие в саммите G7.

Напомним:

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