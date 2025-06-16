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ЄС продовжив санкції за анексію Криму та Севастополя до червня 2026 року

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 16 червня 2025, 20:55
ЄС продовжив санкції за анексію Криму та Севастополя до червня 2026 року
Ілюстративне фото: Getty Images

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та Севастополя, до 23 червня 2026 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення Ради ЄС 

Деталі: Санкції ЄС вперше були введені у червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів із незаконно анексованого Криму чи Севастополя до Європейського Союзу, а також заборону на інфраструктурні та фінансові інвестиції і надання туристичних послуг у цих регіонах.

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Крім того, забороняється експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання на території Криму у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Обмеження також стосуються постачання обладнання для розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Європейський Союз вкотре підтвердив, що не визнає і рішуче засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя як порушення міжнародного права. Брюссель наголосив, що анексія суперечить основоположним принципам міжнародної спільноти.

У заяві Ради ЄС наголошується, що з 2022 року Росія ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, розв’язавши неспровоковану та невиправдану війну.

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Нагадаємо:

  • ЄС готує 18-тий пакт санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. У проєкт увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.
  • Водночас стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижуватимаксимальну ціну на російську нафту, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".
  • Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій додаткові заходи проти Білорусі та санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки.

ЄСРосія
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