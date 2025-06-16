ЄС продовжив санкції за анексію Криму та Севастополя до червня 2026 року

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та Севастополя, до 23 червня 2026 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення Ради ЄС

Деталі: Санкції ЄС вперше були введені у червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів із незаконно анексованого Криму чи Севастополя до Європейського Союзу, а також заборону на інфраструктурні та фінансові інвестиції і надання туристичних послуг у цих регіонах.

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Крім того, забороняється експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання на території Криму у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Обмеження також стосуються постачання обладнання для розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Європейський Союз вкотре підтвердив, що не визнає і рішуче засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя як порушення міжнародного права. Брюссель наголосив, що анексія суперечить основоположним принципам міжнародної спільноти.

У заяві Ради ЄС наголошується, що з 2022 року Росія ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, розв’язавши неспровоковану та невиправдану війну.

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