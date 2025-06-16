ЕС продлил санкции за аннексию Крыма и Севастополя до июня 2026 года

Совет Европейского Союза принял решение продлить действие санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2026 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение Совета ЕС

Детали: Санкции ЕС впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на импорт товаров из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя в Европейский Союз, а также запрет на инфраструктурные и финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в этих регионах.

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Кроме того, запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования на территории Крыма в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Ограничения также касаются поставок оборудования для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Европейский Союз в очередной раз подтвердил, что не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя как нарушение международного права. Брюссель подчеркнул, что аннексия противоречит основополагающим принципам международного сообщества.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что с 2022 года Россия еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, развязав неспровоцированную и неоправданную войну.

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Напомним: