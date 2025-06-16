Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС продлил санкции за аннексию Крыма и Севастополя до июня 2026 года

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 16 июня 2025, 20:55
ЕС продлил санкции за аннексию Крыма и Севастополя до июня 2026 года
Иллюстративное фото: Getty Images

Совет Европейского Союза принял решение продлить действие санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2026 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение Совета ЕС

Детали: Санкции ЕС впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на импорт товаров из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя в Европейский Союз, а также запрет на инфраструктурные и финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в этих регионах.

Реклама:

Кроме того, запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования на территории Крыма в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Ограничения также касаются поставок оборудования для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Европейский Союз в очередной раз подтвердил, что не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя как нарушение международного права. Брюссель подчеркнул, что аннексия противоречит основополагающим принципам международного сообщества.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что с 2022 года Россия еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, развязав неспровоцированную и неоправданную войну.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • ЕС готовит 18-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. В проект вошло предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
  • В то же время стало известно, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".
  • Европейская комиссия предложила добавить в проект 18-го пакета санкций дополнительные меры против Беларуси и санкции в отношении программного обеспечения, которое используют российские банки.

ЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: Келлог планирует поездку в Беларусь и встречу с Лукашенко
Израильские танки в Секторе Газы обстреляли людей, которые хотели получить еду: 59 погибших – Reuters
Зеленский сократил визит в Канаду и возвращается в Украину – СМИ
дополненоReuters: G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США
Bloomberg: У лидеров G7 не получилось убедить Трампа усилить давление на Россию
В ГСЧС подтвердили гибель парня, которого весь день ждали родители на развалинах дома
Все новости...
ЕС
Премьер Словакии заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС
СМИ: финансирование программы производства снарядов в ЕС могут увеличить до 1 млрд евро
Сийярто: Венгрия ветировала план Совета ЕС о запрете энергоносителей из России
Последние новости
07:23
фото Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 21
07:02
Силы обороны за сутки обезвредили более тысячи оккупантов – Генштаб
06:47
фото, видео, обновленоРоссияне атаковали Запорожье: три пожара, разрушены склады, выбиты окна
06:04
Reuters: Келлог планирует поездку в Беларусь и встречу с Лукашенко
05:34
Премьер Канады: Лидеры G7 настроены изучать варианты давления на Россию
04:56
Израильские танки в Секторе Газы обстреляли людей, которые хотели получить еду: 59 погибших – Reuters
03:51
Австрия допускает возвращение к российскому газу в случае мира в Украине
03:36
Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения
03:13
Зеленский сократил визит в Канаду и возвращается в Украину – СМИ
02:59
В Венгрии за год до выборов отменили ограничения на финансирование политических кампаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: