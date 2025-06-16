У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА: працює ППО

Увечері 16 червня повітряну тривогу оголосили в Києві та кількох областях через загрозу атаки ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили, Київська міська військова адміністрація, мапа повітряних тривог, Київська ОВА, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно КМВА: "У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

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Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги".

Деталі: У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворожий ударний безпілотник прямує в бік Броварського району Київської області.

Згодом уточнили, що дрон рухається повз Бровари у напрямку столиці.

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У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Оновлено: У ніч проти 17 червня КМВА повідомила, що у Соломʼянському районі столиці зафіксоване падіння "Шахеда" без подальшого загоряння.

Кличко інформував про роботу ППО на Оболоні в Києві.