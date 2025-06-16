Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА: работает ПВО

Анастасия Проц, Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 июня 2025, 21:23
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА: работает ПВО
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 16 июня воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях из-за угрозы атаки ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы, Киевская городская военная администрация, карта воздушных тревог, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно КМВА: "В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Реклама:

Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги".

Детали: В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражеский ударный беспилотник направляется в сторону Броварского района Киевской области.

Впоследствии уточнили, что дрон движется мимо Броваров в направлении столицы.

РЕКЛАМА:

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Обновлено: В ночь на 17 июня КГГА сообщила, что в Соломенском районе столицы зафиксировано падение "Шахеда" без последующего возгорания.

Кличко проинформировал о работе ПВО на Оболони в Киеве.

Киеввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
Киев
В Киеве из-за российской атаки 2 пострадавших: мужчина "тяжелый"
В Киеве провели "Марш равенства": присоединились звезды, военные и дипломаты
Легендарный дрон Sea Baby выставили в Музее истории Украины во Второй мировой войне
Последние новости
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
11:08
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Все новости...
Реклама:
Реклама: