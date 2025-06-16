В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА: работает ПВО
Вечером 16 июня воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях из-за угрозы атаки ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы, Киевская городская военная администрация, карта воздушных тревог, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно КМВА: "В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги".
Детали: В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражеский ударный беспилотник направляется в сторону Броварского района Киевской области.
Впоследствии уточнили, что дрон движется мимо Броваров в направлении столицы.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Обновлено: В ночь на 17 июня КГГА сообщила, что в Соломенском районе столицы зафиксировано падение "Шахеда" без последующего возгорания.
Кличко проинформировал о работе ПВО на Оболони в Киеве.