Росіяни вдень завдали авіаудару по Куп’янську: є загиблі та поранені
Понеділок, 16 червня 2025, 21:35
Удень 16 червня російська армія завдала авіаційного удару по житловому кварталу Купʼянська Харківської області. За попередніми даними, загинули щонайменше троє мирних жителів, ще двоє людей постраждали.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Унаслідок удару росіян по багатоквартирних будинках у місті спалахнули пожежі у квартирах.
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Чоловік і жінка отримали акубаротравму.
Долсівно: " За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються".
Деталі: За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.