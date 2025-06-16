Росіяни вдень завдали авіаудару по Куп’янську: є загиблі та поранені

Удень 16 червня російська армія завдала авіаційного удару по житловому кварталу Купʼянська Харківської області. За попередніми даними, загинули щонайменше троє мирних жителів, ще двоє людей постраждали.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Унаслідок удару росіян по багатоквартирних будинках у місті спалахнули пожежі у квартирах.

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фото: харківська обласна прокуратура

Чоловік і жінка отримали акубаротравму.

Долсівно: " За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються".

фото: харківська обласна прокуратура

Деталі: За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.