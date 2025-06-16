Россияне днем нанесли авиаудар по Купянску: есть погибшие и раненые

Днем 16 июня российская армия нанесла авиационный удар по жилому кварталу Купянска Харьковской области. По предварительным данным, погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще два человека пострадали.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате удара россиян по многоквартирным домам в городе вспыхнули пожары в квартирах.

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фото: харьковская областная прокуратура

Мужчина и женщина получили акубаротравму.

Долсивно: "По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности пока затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются".

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фото: харьковская областная прокуратура

Детали: По факту атаки правоохранители начали досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.