Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне днем нанесли авиаудар по Купянску: есть погибшие и раненые

Анастасия ПроцПонедельник, 16 июня 2025, 21:35
Россияне днем нанесли авиаудар по Купянску: есть погибшие и раненые
фото: харьковская областная прокуратура

Днем 16 июня российская армия нанесла авиационный удар по жилому кварталу Купянска Харьковской области. По предварительным данным, погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще два человека пострадали.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате удара россиян по многоквартирным домам в городе вспыхнули пожары в квартирах.

Реклама:
 

фото: харьковская областная прокуратура

Мужчина и женщина получили акубаротравму.

Долсивно: "По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности пока затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются".

РЕКЛАМА:
 

фото: харьковская областная прокуратура

Детали: По факту атаки правоохранители начали досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
Харьковская область
Россияне обстреляли Купянск: пострадали три женщины
Российские войска атаковали Золочев на Харьковщине: пострадали 5 человек
DeepState: Враг оккупировал Двуречную на Харьковщине
Последние новости
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
11:08
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Все новости...
Реклама:
Реклама: