Россияне днем нанесли авиаудар по Купянску: есть погибшие и раненые
Днем 16 июня российская армия нанесла авиационный удар по жилому кварталу Купянска Харьковской области. По предварительным данным, погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще два человека пострадали.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: В результате удара россиян по многоквартирным домам в городе вспыхнули пожары в квартирах.
Мужчина и женщина получили акубаротравму.
Долсивно: "По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности пока затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются".
Детали: По факту атаки правоохранители начали досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.