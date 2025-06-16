У Ізраїлі пояснили удар по телеканалу в Ірані: Це був центр зв’язку

Армія оборони Ізраїлю пояснила, що 16 червня завдала удару по центру зв’язку, який використовувався Збройними силами Ірану.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережі Х

Дослівно: "Ізраїльські ВПС, на основі розвідувальних даних, завдали точного удару по комунікаційному центру, який використовувався Збройними силами Ірану у військових цілях.

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Будівля використовувалася іранськими збройними силами під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру".

Деталі: В армії Ізраїлю нагадали, що перед завдаванням удару ЦАХАЛ забезпечив ефективне завчасне попередження цивільного населення, включно з телефонними дзвінками, щоб максимально зменшити шкоду для цивільного населення.

Що передувало:

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Ізраїльська армія завдала удару по будівлі іранського державного телебачення після того, як з’явився наказ про евакуацію цивільного населення в частині Тегерана.