Ізраїльська армія завдала удару по будівлі іранського державного телебачення після того, як з’явився наказ про евакуацію цивільного населення в частині Тегерана.

Джерело: Financial Times

Деталі: Удар тимчасово перервав трансляцію, а телеведуча покинула студію посеред ефіру.

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Атака сталася невдовзі після того, як ЦАХАЛ закликав цивільних покинути частину третього району Тегерана, в якому розташована телестудія.

Ізраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру pic.twitter.com/h6TSYxADF3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2025

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Дослівно ЦАХАЛ: "У найближчі години ізраїльська армія розпочне дії в цьому районі, щоб атакувати військову інфраструктуру іранського режиму... Ваша присутність у цьому районі ставить під загрозу ваше життя".

Що передувало: