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Ізраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 червня 2025, 19:08
Ізраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
скриншот

Ізраїльська армія завдала удару по будівлі іранського державного телебачення після того, як з’явився наказ про евакуацію цивільного населення в частині Тегерана.

Джерело: Financial Times

Деталі: Удар тимчасово перервав трансляцію, а телеведуча покинула студію посеред ефіру.

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Атака сталася невдовзі після того, як ЦАХАЛ закликав цивільних покинути частину третього району Тегерана, в якому розташована телестудія.

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Дослівно ЦАХАЛ: "У найближчі години ізраїльська армія розпочне дії в цьому районі, щоб атакувати військову інфраструктуру іранського режиму... Ваша присутність у цьому районі ставить під загрозу ваше життя".

Що передувало: 

  • Раніше повідомляли, що з початку масованих атак Ірану в Ізраїлі загинули 24 людини, ще 592 – дістали поранення.
  • Іран у ніч на 16 червня Іран атакував ракетами Ізраїль, є загиблі, десятки людей зазнали поранень. Внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.
  • У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану.

ІзраїльІран
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