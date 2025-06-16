Ізраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
Понеділок, 16 червня 2025, 19:08
Ізраїльська армія завдала удару по будівлі іранського державного телебачення після того, як з’явився наказ про евакуацію цивільного населення в частині Тегерана.
Джерело: Financial Times
Деталі: Удар тимчасово перервав трансляцію, а телеведуча покинула студію посеред ефіру.
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Атака сталася невдовзі після того, як ЦАХАЛ закликав цивільних покинути частину третього району Тегерана, в якому розташована телестудія.
Ізраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру pic.twitter.com/h6TSYxADF3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2025
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Дослівно ЦАХАЛ: "У найближчі години ізраїльська армія розпочне дії в цьому районі, щоб атакувати військову інфраструктуру іранського режиму... Ваша присутність у цьому районі ставить під загрозу ваше життя".
Що передувало:
- Раніше повідомляли, що з початку масованих атак Ірану в Ізраїлі загинули 24 людини, ще 592 – дістали поранення.
- Іран у ніч на 16 червня Іран атакував ракетами Ізраїль, є загиблі, десятки людей зазнали поранень. Внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.
- У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану.